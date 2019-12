Eigenaren gezocht van bonte verzameling gestolen spullen

De politie in Utrecht heeft veel spullen gevonden bij een man die wordt verdacht van meerdere autodiefstallen. Vooral in Leidsche Rijn werden verschillende auto’s leeggehaald. De politie is nu op zoek naar de eigenaren van al de gevonden spullen.

Er waren meerdere meldingen van een man die ‘s nachts aan auto’s aan het voelen was. Auto’s die niet waren afgesloten werden doorzocht en de verdachte in deze zaak is vorige week donderdag gearresteerd. Hij was al bekend bij politie en zijn woning werd doorzocht.

“Dit leverde ons (naast veel administratie…..) een bonte verzameling spulletjes op die zeer vermoedelijk bij diefstallen uit auto’s of andere plekken zijn weggenomen”, schrijft de politie op Facebook.

Gribus

“Een kort overzicht: bankpassen, navigatiesystemen, héél veel fietssleutels, héél veel bankpassen, héél veel zorgpassen, studieboeken, een medicijndoosje, voetbalschoenen, telefoons, kentekenbewijzen, OV-chipkaarten, paspoorten, rijbewijzen, allerhande klantenpasjes, USB-sticks, opladers, SD-kaarten, mobiele pinautomaten, autosleutels, een E-reader, een fototoestel en nog allerhande gribus zonder waarde.”

De politie is op zoek naar de eigenaren van de gestolen spullen en verwijst naar het bureau van politie De Meern.