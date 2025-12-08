Eigenaren sigarenspeciaalzaak De Oude Tijd geven stokje door: ‘Het is mooi geweest’

Sigarenspeciaalzaak De Oude Tijd wisselt binnenkort van eigenaar. Na 36 jaar hebben de huidige eigenaren Gerda en Edwin van den Berg de zaak verkocht. Volgens Gerda was het tijd voor wat nieuws. “Het is mooi geweest zo.”

Klanten hoeven niet te vrezen dat de speciaalzaak door de overname drastisch verandert, verzekert Gerda. De zaak blijft “zoals hij was”, op de hoek van het Janskerkhof. “En de nieuwe eigenaren laten De Oude Tijd verder ook zo veel mogelijk hetzelfde.” Dit laatste vindt ze extra belangrijk. Er zijn namelijk volgens haar de afgelopen jaren genoeg “echte, oude Utrechtse zaken” uit de stad verdwenen.

Utrechts begrip

De Oude Tijd op het Janskerkhof zit al ruim 90 jaar in Utrecht. Sinds 1989 zijn Gerda en Edwin de trotse eigenaren. Wat de twee gaan doen nadat hun zaak is overgedragen, weten ze nog niet. “We hebben afgesproken een jaar niks te doen. Maar we blijven natuurlijk ondernemers.”