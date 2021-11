Eigenaren van Utrechtse monumenten kunnen straks makkelijker hun panden verduurzamen

Het energiezuinig en duurzaam maken van Utrechtse monumenten gaat nog meer gestimuleerd worden door de gemeente. Op die manier kan het erfgoed een bijdrage leveren aan het energievraagstuk, staat in de Erfgoednota 2021-2030 die de gemeente donderdag publiceert.

“Utrecht heeft een rijke geschiedenis die bepalend is voor de eigenheid en identiteit voor onze stad”, zegt wethouder Anke Klein. “Om te zorgen dat het erfgoed ook in de moderne tijd inpasbaar blijft, is het belangrijk om vast te leggen hóe we met ons erfgoed omgaan. Dat doen we in deze Erfgoednota.”

Het is het streven dat de CO2-uitstoot in monumenten in 2030 40 procent lager is dan nu en in 2040 moet dat 60 procent zijn. Dit wordt bereikt door deze gebouwen beter te isoleren, maar ook met zonnepanelen op de daken. Daarbij blijft de historische kwaliteit van erfgoed volgens de gemeente behouden.

Koploper

Vanaf volgend jaar worden extra mogelijkheden geboden zodat eigenaren voordelig kunnen lenen voor energiemaatregelen in gemeentelijke monumenten. Ook moet de informatie over de mogelijkheden duidelijk vindbaar zijn. Op het gebied van duurzaamheid wil Utrecht één van de koplopers zijn.

“Sinds deze zomer is Utrecht twee werelderfgoederen rijker, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Neder-Germaanse Limes. We zijn trots op onze historische stad. Daarom willen we dat iedereen het erfgoed kan beleven en dat het waardevol en bruikbaar blijft”, aldus de wethouder.