Eind november start plaatsen ondergrondse containers Nieuwe Inzamelen in Wittevrouwen

In de Utrechtse buurt Wittevrouwen worden vanaf maandag 23 november ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Op sommige plekken in de wijk zijn mensen echter in verzet gekomen tegen de komst van de containers. Op die locaties wordt vooralsnog niks gedaan.



Momenteel liggen er betonplaten op de plek waar de containers moeten komen. Vanaf 23 november worden deze platen verwijderd en komt er een container voor in de plaats. De gemeente zegt dat de plaatsing van één zo’n container ongeveer een uur duurt.

Ook kan het voorkomen dat de betonplaten tijdelijk op parkeerplaatsen worden gelegd. Deze worden dan wel de volgende dag weer opgehaald. “U kunt van de werkzaamheden enige overlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip”, aldus de gemeente Utrecht.

Januari

Halverwege januari begint het Nieuwe Inzamelen in Wittevrouwen. Tot die tijd zijn de containers afgedekt met een hoes.

Er liepen de afgelopen periode meerdere beroepszaken rond de plaatsing van ondergrondse containers in Wittevrouwen.

“Bij locaties voor ondergrondse containers, waar nog een juridische procedure loopt (beroep), doen we nu nog niets. De graafwerkzaamheden voor de betonputten en de plaatsing van de containers doen we als de procedure helemaal is afgerond”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.