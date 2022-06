Eind volgend jaar twee nieuwe verdiepingen op Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft het startsein gegeven voor de bouw van twee nieuwe verdiepingen. Die komen bovenop het bestaande onderzoeksgebouw. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen.

“Met deze uitbreiding krijgt de integratie van zorg en research verder vorm en kunnen we nieuwe perspectieven en betere behandelingen van kinderen met kanker mogelijk maken”, zegt bestuurder Gita Gallé.

De opbouw van het dak start na de zomer. In oktober 2023 wordt de uitbreiding opgeleverd. De twee nieuwe verdiepingen kunnen dan vanaf eind volgend jaar of begin 2024 worden gebruikt.

Toptalent

De nieuwe verdiepingen worden de zesde en zevende verdieping van het onderzoeksgebouw. Op de zesde komt een locatie voor celtherapie. Op de zevende gaat het om voorzieningen voor de researchafdelingen en nieuwe vergaderzalen.

Wetenschappelijk directeur Alexander Eggermont: “Sinds de opening in 2018 is ons onderzoeksziekenhuis flink gegroeid. Met name op het gebied van neuro-oncologie en immunologie, twee strategische prioriteiten voor het Máxima, zet die groei nog steeds door.”

“De concentratie en integratie van alle zorg en onderzoek naar kinderkanker heeft echt een vliegwieleffect: we trekken steeds meer nationaal en internationaal toptalent aan. Met de uitbreiding van het researchgebouw bieden we ruimte aan die groei.”