Einde aan stakingen in Utrechts streekvervoer; cao-akkoord bereikt

Vakbonden FNV en CNV en werkgevers in het streekvervoer zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De werkdruk gaat structueel naar beneden en de lonen stijgen in de komende 27 maanden stapsgewijs met 15 procent. Daarnaast krijgt het personeel een eenmalige uitkering van duizend euro. Met het bereiken van het akkoord komt er een einde aan maanden van actievoeren door onder meer de Utrechtse vakbondsleden.

In het streekvervoer werd al lange tijd actie gevoerd voor een betere cao. De vakbonden FNV en CNV eisten onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk voor zo’n 13.000 medewerkers in het streekvervoer. Door de stakingen vielen er vaak bussen en trams uit en dat leidde tot overlast voor reizigers.

FNV-onderhandelaar Marijn Van der Gaag: “Het is goed dat er na zo’n lange periode een resultaat ligt. Onze leden voeren alleen actie als het echt noodzakelijk is en dat was nu het geval. Ze kunnen trots zijn op wat er is bereikt. In een tijd dat alles duurder wordt, moesten de lonen flink omhoog om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Het is heel goed dat met dit akkoord die stap nu ook gemaakt wordt.”

Maatregelen

Als de vakbondsleden instemmen met het akkoord, gaat het loon de komende 27 maanden met 15 procent stijgen. Daarnaast komt er een eenmalige uitkering van 1000 euro.

Verder worden er maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen, zoals extra pauzes, verbeteringen in de roosters en een ouderenregeling. Die houdt in dat werknemers die vanaf 63 jaar 60 procent werken, 80 procent krijgen uitbetaald en 100 procent pensioen opbouwen.

Van der Gaag: “Door de werkdruk te verlagen zorgen we ervoor dat er ruimte komt voor normale pauzes in de roosters en wordt het werken in het streekvervoer ook weer aantrekkelijker.”

Vakbodsleden

In de komende weken wordt het volledige akkoord besproken met de vakbondsleden en wordt er door hen over gestemd. Onder de cao Streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. De vorige cao liep af op 31 december 2022.