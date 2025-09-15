Einde CAO-onderhandelingen spoorpersoneel lijkt in zicht

Een einde aan de cao-onderhandelingen tussen de NS en het spoorwegpersoneel lijkt in zicht. De leden van vakbonden VVMC en FNV hebben ingestemd met het laatste eindbod dat de NS heeft gedaan. Vakbond CNV deed dat eerder al. Eerder dit jaar waren er meerdere grote stakingen op het spoor vanwege de moeizame CAO onderhandelingen. Ook rond Utrecht lag het verkeer meermaals stil.

Een eerder bod dat de NS dit voorjaar deed, werd door de leden van VVMC en FNV nog verworpen. CNV ging toen wel al akkoord. Op 20 augustus kwam de NS opnieuw met een eindbod. Leden van FNV en VVMC hebben daar sindsdien over kunnen stemmen. Bij FNV is 89 procent van de leden akkoord, bij VVMC is dat 84 procent.

Maanden onderhandelen

VVMC noemt het een duidelijk mandaat om verder te gaan met de onderhandelingen. FNV concludeert dat er na “maanden van onderhandelen, staken en informeel overleg met NS […] er nu een breed gedragen cao-akkoord ligt.”

De stroeve onderhandelingen leidden tot grote spoorwegstakingen. In juni lag het treinverkeer vier dagen grotendeels plat. Ook voor knooppunt Utrecht Centraal betekende het dat veel treinen niet reden.