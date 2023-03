Einde van Utrechtse speeltuinsoap; toestellen verdwijnen en verderop komt een nieuwe speelplek

Er lijkt een einde te komen aan de soap die zich afspeelde rondom het speeltuintje aan de Lauwerhof in Utrecht. Ondanks een bemiddelingstraject is het niet gelukt de neuzen van de voor- en tegenstanders dezelfde kant op te krijgen. Beide kampen vinden daarom dat de gemeente nu maar een besluit moet nemen en dat is inmiddels gedaan. Een aantal speeltoestellen verdwijnen er ergens anders in de binnenstad wordt een nieuwe speeltuin aangelegd.

Het conflict tussen de voor- en tegenstanders is inmiddels uitgemond in een ware speeltuinsoap die in 2018 begon. Bewoners van de Lauwerhof hebben destijds opgeroepen om de bestaande speeltuin op te knappen. In 2020 is dit gedaan en is het hof opnieuw ingericht en zijn er extra speeltoestellen geplaatst. Vrijwel direct daarna lieten andere omwonenden weten overlast te ervaren.

Blokkade

Vanaf dat moment is op verschillende manier geprobeerd de overlast te beperken, maar dit heeft uiteindelijk niet voor een oplossing gezorgd. Ondertussen werd het er niet gezelliger op in de omgeving. In december 2020 heeft de gemeente voorgesteld Buurtbemiddeling van stichting U Centraal in te zetten, maar hier zijn de bewoners niet op ingegaan.

In juni 2021 ontvingen de omwonenden een bericht van de wethouder waarin onder meer te lezen was dat na een ‘zorgvuldige overweging’ besloten was het merendeel van de speeltoestellen te verplaatsen. In april 2022 kregen de bewoners te horen dat de werkzaamheden zouden startten, maar een deel stak daar een stokje voor door de toegang tot het hof te blokkeren.

Erg verdeeld

Aan het eind van 2022 besloten de omwonden toch om samen met een bemiddelaar om tafel te gaan zitten. “In het eerste gesprek bleek dat sommige mensen elkaar voor het eerst zagen en spraken”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

In het tweede gesprek zijn mogelijke oplossingen besproken, maar hieruit bleek dat de meningen ‘erg verdeeld’ waren. Bij het laatste gesprek waren alleen degenen aanwezig tussen wie de verhoudingen het meest verstoord waren. Dit heeft niet tot een oplossing van het probleem geleid, maar het heeft er wel voor gezorgd dat deze mensen weer ‘on speaking terms’ zijn.

Oplossing

De bewoners waren het er ook over eens dat de gemeente maar een oplossing moest verzinnen. Er is besloten een aantal speeltoestellen weg te halen en groen toe te voegen. “Door geen hoge speelobjecten te plaatsen waar kinderen in kunnen klimmen verbeteren we de situatie voor de omwonenden op het gebied van privacy en leefbaarheid.”

Daarnaast is ook besloten om op een andere plek in het noorden van de Utrechtse binnenstad een nieuwe speelplek aan te leggen. Hierdoor neemt volgens de gemeente de druk op de Lauwerhof af. Waar deze nieuwe speelplek komt is nog niet bekend.