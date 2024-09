Einde voor Domstad Plusbus; Bezuinigingen leggen uitstapjes voor ouderen stil

De Domstad Plusbus, die uitstapjes organiseert voor eenzame ouderen in Utrecht, stopt per 1 januari 2025. Door bezuinigingen binnen de gemeente heeft U Centraal, de organisatie achter de Plusbus, besloten de dienst te beëindigen.

Door de bezuinigingen krijgt U Centraal minder subsidie. De organisatie heeft daarom besloten te stoppen met de Plusbus, om meer geld over te houden voor activiteiten voor de meest kwetsbare inwoners van de stad.

Verdrietig besluit

“​​We realiseren ons dat veel oudere Utrechters uitkeken naar de uitstapjes. Deze uitstapjes werden mogelijk gemaakt door medewerkers en vrijwilligers die deze dienst vaak al jaren met veel liefde en inzet mogelijk maakten. Kortom, het is voor álle betrokkenen een verdrietig besluit”, laat U Centraal weten.

De organisatie benadrukt dat er gelukkig nog veel georganiseerd wordt voor 65-plussers in Utrecht. “De komende tijd gaat U Centraal de deelnemers van de Domstad Plusbus informeren over waar ze vanaf volgend jaar terechtkunnen voor sociale contacten en activiteiten in de stad”, zegt de organisatie.

De Domstad Plusbus begon 15 jaar geleden onder de naam de Boodschappen Plusbus. In de loop der tijd verschoof het aanbod van samen boodschappen doen naar samen leuke dingen ondernemen.