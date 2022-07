Eindelijk: de tram tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht rijdt weer

Reizigers kunnen vanaf zaterdag 9 juli weer met de tram van en naar Nieuwegein en IJsselstein. De werkzaamheden aan de trambaan zijn voltooid. Dit betekent dat er geen tramvervangende bussen meer rijden op dit traject.

Ook is het vanaf maandag mogelijk om zonder overstap door te rijden van Nieuwegein naar Utrecht Science Park. De trams rijden doordeweeks vanuit Nieuwegein en IJsselstein na halte Utrecht Jaarbeursplein door naar Utrecht CS Centrumzijde en het Science Park, en andersom. In de avond en in het weekend rijdt de tram tot Utrecht CS Centrumzijde.

Het centrum van Nieuwegein heeft een nieuwe trambaan gekregen met een lengte van 500 meter. Daarop aansluitend is een moderne tramhalte gebouwd, in lijn met de ontwikkeling van het nieuwe stadshart van Nieuwegein. Dit OV-knooppunt heet voortaan Nieuwegein City.

Vanwege de werkzaamheden kon er gedurende enkele maanden geen tram rijden tussen Nieuwegein en Utrecht. Aannemer Dura Vermeer was sinds het voorjaar van 2022 bezig met de sloop en herinrichting van de trambaan. In de periode daarna werkte de aannemer zeven dagen per week, overdag en ’s avonds, aan het testen van de systemen.