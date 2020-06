Eindelijk! Een koud biertje op het Utrechtse terras

Eindelijk is het zover, de horeca opent mondjesmaat haar deur en haar terrassen. De afgelopen maanden hebben we massaal smachtend naar de blauwe lucht gekeken en ons zo verheugd op dat ijskoude biertje bij onze favoriete kroeg.

En nu is het zover. De tafeltjes staat netjes op 1,5 meter, de taps zijn aangesloten en het personeel staat te popelen om je drankje uit te serveren.

Local for locals

#supportyourlocals; we zagen het en voel(d)en het! In tijden van crisis worden we ons meer dan ooit bewust van het belang van lokale ondernemers. En hoe kun je Utrechtse ondernemers beter steunen dan door te genieten van een lokaal biertje op een lokaal terras.

Utrechtse brouwerijen Maximus, Oproer, De Leckere, De Kromme Haring, VandeStreek en Eleven Brewery zijn dolblij dat de horeca weer opengaat en steken de lokale ondernemers graag een hart onder de riem. Check bij jouw favoriete locatie of je er terecht kunt voor een heerlijk Utrechts biertje en reserveer snel een plekje.