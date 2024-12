Eindelijk huurder voor leegstaand kantorencomplex boven Hoog Catharijne in Utrecht

Er is eindelijk een huurder gevonden voor het leegstaande kantorencomplex boven Hoog Catharijne in Utrecht. DUIC schreef in juli al dat pensioenbedrijf PGGM het overgrote deel van de ruimte gaat huren, en dat is nu bevestigd. Met de komst van het bedrijf wordt 32.000 vierkante meter kantoor de komende jaren omgebouwd tot De Nieuwe Tuin.

Er is al vaker gesproken over het kantorencomplex Gildenkwartier in Hoog Catharijne. Ondanks de modernisering van het omliggende stationsgebied en winkelcentrum Hoog Catharijne en het historische belang van het gebouw stonden de kantoren al meer dan tien jaar leeg. Het kantorencomplex zelf was dan ook sterk verouderd. Klépierre, eigenaar van het complex, is meerdere keren in gesprek geweest met partijen voor de verhuur. Tot op heden was dat zonder resultaat.

In juli werd bekend dat er een concreet initiatief lag, en dat is nu nogmaals bevestigd. Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht: “Met De Nieuwe Tuin is na jarenlange leegstand een nieuwe gebruiker gevonden voor deze bijzondere locatie.”

De Nieuwe Tuin

Het duurt nog tot eind 2027 tot het getransformeerde kantorencomplex wordt opgeleverd. Dan moet er een ‘toekomstbestendig kantoor met focus op duurzaamheid en het welzijn van de gebruikers’ zijn. Het kantoor wordt onder meer voorzien van een ruime centrale tuin en meerdere daktuinen, die een panoramisch uitzicht over de stad bieden.

“De transformatie van Het Gildenkwartier is een unieke kans om een hoogwaardig kantoorcomplex toe te voegen aan het zeer gewilde centraal stationsgebied van Utrecht”, aldus Maarten Briët, van Real Estate Nederland bij Schroders Capital. “Met meerdere groene daktuinen, een vernieuwde gevel en een flexibele en gebruiksvriendelijke kantooromgeving, kunnen we dit structuralistisch icoon de 21e eeuw in loodsen.”