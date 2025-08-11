Elf deelnemers van de UIT-week kamperen deze week op Utrecht Centraal

De Utrechtse Introductieweek (UIT) is vandaag van start gegaan. Ruim drieduizend nieuwe studenten gaan tot en met donderdag 14 augustus op ontdekkingstocht door de Domstad. Dat is niet alleen te merken aan de flinke stroom van eerstejaars in de stad, maar op Utrecht Centraal zorgt het deze week ook voor een opvallend gezicht: een heuse glamping in de stationshal.
De NS heeft deze speciaal geplaatst voor studenten die ver van Utrecht wonen en vanaf september hier gaan studeren. Daarvoor deed de NS eind juli een oproep aan studenten die ver weg wonen en in september in Utrecht gaan studeren. Hoewel er plek was voor twintig kampeerders, reageerden elf eerstejaars op de online oproep. Tot en met donderdag 15 augustus slapen de studenten op de eerste verdieping in de stationshal.
De studenten hoefden weinig zelf te regelen: de luchtbedden lagen al klaar, inclusief een conducteurs-dekbed. Elke ochtend staat er ontbijt voor ze klaar, en op dinsdag wacht hen volgens de NS een muzikale verrassing.
Overal vandaan
De elf studenten komen niet alleen uit alle hoeken van Nederland, zoals Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland, maar ook van over de grens, uit België en Italië. De meesten kozen voor de glamping vanwege de lange reisafstand in combinatie met het tekort aan slaapplaatsen tijdens de UIT-week. Ook leek het sommige studenten een goede plek om nieuwe mensen te leren kennen.
UIT-week
De Utrechtse Introductietijd (UIT) voor nieuwe studenten duurt van maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus. Deze week maken ruim 3.000 eerstejaars alvast kennis met Utrecht en het studentenleven. Er staan feesten, festivals, sport- en cultuuractiviteiten, filmvertoningen en openstellingen van musea op het programma. Inwoners kunnen op diverse openbare locaties in de stad activiteiten van de UIT tegenkomen, waaronder in de parken Paardenveld, Lepelenburg en Transwijk.
Alternatieve UIT-week
Dit jaar vindt er tijdens de UIT ook een alternatief programma plaats onder de naam WIJK UIT. De organisatie richt zich op nieuwe studenten én andere Utrechters die behoefte hebben aan een “andere route” dan het reguliere introductieprogramma. De initiatiefnemers presenteren een gratis en open programma met alternatieve locaties en activiteiten.
