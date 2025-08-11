Elf deelnemers van de UIT-week kamperen deze week op Utrecht Centraal

De Utrechtse Introductieweek (UIT) is vandaag van start gegaan. Ruim drieduizend nieuwe studenten gaan tot en met donderdag 14 augustus op ontdekkingstocht door de Domstad. Dat is niet alleen te merken aan de flinke stroom van eerstejaars in de stad, maar op Utrecht Centraal zorgt het deze week ook voor een opvallend gezicht: een heuse glamping in de stationshal.

De NS heeft deze speciaal geplaatst voor studenten die ver van Utrecht wonen en vanaf september hier gaan studeren. Daarvoor deed de NS eind juli een oproep aan studenten die ver weg wonen en in september in Utrecht gaan studeren. Hoewel er plek was voor twintig kampeerders, reageerden elf eerstejaars op de online oproep. Tot en met donderdag 15 augustus slapen de studenten op de eerste verdieping in de stationshal.

De studenten hoefden weinig zelf te regelen: de luchtbedden lagen al klaar, inclusief een conducteurs-dekbed. Elke ochtend staat er ontbijt voor ze klaar, en op dinsdag wacht hen volgens de NS een muzikale verrassing.