Elfde storing in acht dagen; Uithoflijn in Utrecht rijdt opnieuw niet

Opnieuw pech voor de reizigers van de Uithoflijn. Tram 22 tussen Utrecht Centraal en P+R Science Park rijdt weer niet. Het is de elfde storing in acht werkdagen.

De trams op de Uithoflijn rijden vrijdagmiddag niet door een defecte tram. U-OV raadt reizigers aan om met de reguliere bussen te reizen en het is niet de eerste keer deze maand dat reizigers dat advies krijgen.

Afgelopen weken was het bijna dagelijks raak met storingen op de Uithoflijn. De ene keer ging het om een wisselstoring van een paar minuten, de andere keer lag het tramverkeer urenlang stil. Op 7, 8, 9, 13 en 17 juni waren er zelfs twee storingen per dag. Waarom het de laatste weken zo vaak raak is, is niet duidelijk.