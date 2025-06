Ellen, Jente en Joost komen met nieuw queerinitiatief: ‘Utrecht mag wel wat wilder worden’

Utrechters Ellen van Til (25), Jente Meijer (26) en Joost van Agtmaal (28) zijn de oprichters van SODEMIETER, een nieuw initiatief dat de Utrechtse queerscene wil wakker schudden. De aftrap vond onlangs plaats, midden in Pride Week, op een bijzondere locatie: de Domtoren. “We willen inspireren, activeren en vieren.”

De eerste editie van SODEMIETER was op donderdag 5 juni, bovenin de Domtoren. Een opvallende plek: zo’n driehonderd jaar geleden begon op diezelfde locatie de vervolging van ‘sodomieten’, een vroegere term voor homoseksuelen. Jente, Joost en Ellen zagen het als een kans om die geschiedenis om te keren. “Het werd nu juist een plek voor ontmoeting, openheid en solidariteit”, vertelt Joost.

Het idee achter SODEMIETER is helder. “We willen de lhbtqia+-community in Utrecht inspireren, activeren en vieren. Met een nadruk op het aansporen tot actie, waarbij we ideeën de ruimte geven om verder te groeien”, legt Jente uit. “Er zijn veel losse eilandjes, maar nauwelijks één plek waar alles samenkomt.” Volgens het drietal mag de stad dan ook levendiger en vrijer worden. “Utrecht mag wel wat wilder worden. De queercommunity mag meer worden opgeschud”, zegt Joost.

Ketting rondom de singel

De eerste editie van SODEMIETER stond in het teken van ontmoeting, verhalen delen en gesprekken over zichtbaarheid en identiteit. Lokale (queer)ondernemers als Fieb Wijnen en Bar Sjoef, So–sjaal en andere organisaties verzorgden het eten en drinken. Joost presenteerde als ‘Joost de host’ de avond en leidde een panelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende queerorganisaties uit de stad.

Dat leidde tot inspirerende uitwisselingen van ideeën. “Er zijn meerdere ideeën en initiatieven uit voortgekomen, zoals een idee voor een app voor mensen die weinig tot geen community om zich heen hebben, maar ook een vreedzaam protest rondom de singel door hand in hand een ketting te vormen. Deze ideeën gaan we verder uitwerken met de bedenkers ervan”, vertellen de drie vrienden enthousiast.

Volgens Joost waren de reacties allemaal enthousiast. “Iedereen vond dat Utrecht een initiatief als SODEMIETER miste.” Ellen vult aan: “Mijn vrienden die niet queer zijn, kwamen eerst vooral om mij te supporten. Maar ook zij vroegen zich na de avond af waarom zij eigenlijk niet in actie zouden komen.”

‘Ga elkaars tieten likken’

Het belang van SODEMIETER blijkt volgens de initiatiefnemers ook uit ervaringen in het dagelijks leven. “Het gaat gewoon nog niet goed. De rechten van lhbtqia+-personen staan onder druk”, zegt Jente. “Je ziet een stagnatie in acceptatie.” Dat merkt ze zelf soms ook in het dagelijks leven. “Ik stond te zoenen met een vrouw, en een man riep: ‘Ga elkaars tieten likken’. Dat heb ik genegeerd, maar het voelde wel heel bedreigend.” Joost: “Dat is niet dé reden waarom we dit zijn begonnen, maar het maakt wel duidelijk dat het nodig is.”

Niet alleen voor queers

Joost, Ellen en Jente benadrukken dat SODEMIETER niet alleen voor queers is, maar voor iedereen die zin heeft in avonden met inspirerende gesprekken en die actief aan de slag wil gaan. In de volgende edities willen de drie initiatiefnemers de ideeën de ruimte geven om verder te groeien en deze actief ondersteunen. “Zo bouwen we samen toe naar één grote gezamenlijke viering.”

Wanneer de volgende editie van SODEMIETER plaatsvindt, is nog niet bekend. “We zoeken nog een geschikte locatie. Dus bij deze ook gelijk een oproep!”, lacht Joost. “Houd onze Instagram @sodemieter030 in de gaten voor updates.”