Emotionele bijeenkomst in Jaarbeurs om één jaar oorlog in Oekraïne te herdenken

Honderden Oekraïners kwamen vrijdag naar Utrecht om stil te staan bij één jaar oorlog in Oekraïne. De dag startte om 10.15 uur met The Walk of Hope vanaf het station Utrecht Centraal naar de Jaarbeurs. Voor veel vluchtelingen was die plek afgelopen jaar het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf. In de Jaarbeurs was een programma met diverse toespraken, Oekraïense muziek, videoboodschappen en ontmoetingspunten.

Het was voor veel Oekraïners een emotionele gebeurtenis. In hal 1 werden 25 ontmoetingspunten ingericht die symbool staan voor de Oekraïense steden en regio’s. Voor veel mensen was het fijn om samen te komen en verhalen met elkaar te delen. Ook was er een speciale kinderhoek ingericht waar kinderen konden spelen. Er volgden videoboodschappen van de zichtbaar geëmotioneerde Oekraïense president Zelensky en premier Mark Rutte.

Ook burgemeester Sharon Dijksma was aanwezig bij deze bijeenkomst sprak de bezoekers toe: “Ik voel me met jullie verbonden. Weet dat jullie niet alleen in deze strijd staan. We staan naast jullie.” Tevens bedankte ze alle vrijwilligers, ambtenaren, hulpverleners en alle andere mensen die afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan de steun voor de Oekraïners.

Verder was staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg aanwezig bij de bijeenkomst. Hij sprak onder andere de aanwezige gewonde soldaten toe die afgelopen jaar hebben gevochten voor hun land en nu in Nederland bezig zijn met hun herstel: “U heeft laten zien waar Oekraïne voor staat. Ik buig voor jullie”, gevolgd door een groot applaus vanuit de zaal.

Liesje Schreinemachers, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, sprak de aanwezigen toe met de woorden: “Nederland en Oekraïne zijn op tweeduizend kilometer afstand van elkaar, maar hechter dan ooit.”