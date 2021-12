Eneco start volgend jaar met grootschalige werkzaamheden aan het warmtenet in Utrecht

Energiemaatschappij Eneco gaat in het najaar van 2022 in Utrecht beginnen met grootschalige werkzaamheden aan het warmtenet. Het werk is opgedeeld in vier fases en moet begin 2025 worden afgerond.

De hoofdtransportleidingen van het warmtenet moeten in een deel van Utrecht worden vervangen omdat ze aan het einde van de levensduur zouden zijn. Deze leidingen lopen onder het Werkspoorkwartier, Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg, Adriaan van Bergenstraat, Jacob Cabeliaustraat en Einsteindreef. Op het kaartje hieronder is te zien waar de leidingen precies lopen, en ook wanneer ze worden aangepakt.

Zo start de eerste fase (ook wel LOT1 genoemd) in oktober 2022. Precies een jaar later start fase twee, in oktober 2024 begint Eneco aan de derde fase en weer een jaar later start de vierde en laatste fase. De meeste werkzaamheden worden volgens de energiemaatschappij tussen oktober en mei uitgevoerd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een woordvoerder van Eneco zegt dat omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte gebracht worden over wat er precies gaat gebeuren en eventuele overlast.

Twee buizen

De hoofdtransportleiding bestaat volgens de woordvoerder van Eneco uit twee buizen. Het gaat om een aanvoerleiding, waardoor warm water naar bijvoorbeeld woningen wordt getransporteerd, en een afvoerleiding, waardoor het water weer teruggaat naar de centrale waar het wordt opgewarmd. Tijdens de werkzaamheden wordt tegelijkertijd de capaciteit van de leidingen vergroot, waardoor meer water kan worden getransporteerd.

Het voorbereidende werk begint binnenkort. Dan worden er bijvoorbeeld proefsleuven gegraven en er wordt bodemonderzoek gedaan. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er straks tijdens de grootschalige werkzaamheden verrassingen om de hoek komen kijken.