Eneco vliegt vrijdagavond met propellervliegtuig boven Utrecht om warmtenet te inspecteren

Energiebedrijf Eneco gaat vrijdagavond vanaf zonsondergang inspectievluchten boven Utrecht en Nieuwegein uitvoeren. Doel daarvan is het in kaart brengen van de warmtenetten in de plaatsen. Zo moet duidelijk worden of er onregelmatigheden in het warmtenet zitten en of er onderhoud nodig is.

De inspectie gebeurt met een klein propellervliegtuig van het bedrijf Miramap. In het vliegtuig is een infraroodcamera die de temperatuurverschillen tussen de warmteleidingen in de grond en de omgeving daaromheen in beeld brengt. Aan de hand van die beelden wordt beslist waar onderhoud nodig is.

Eneco zegt de vluchten pas kort van tevoren aan te kunnen kondigen, omdat de weersomstandigheden van grote invloed zijn. “Het scannen van de warmtenetten is alleen mogelijk als het droog, helder, koud en donker is. Dan levert de thermografische scan de beste beelden op”, laat Eneco weten.

De inspectievluchten worden uitgevoerd tussen zonsondergang en 23.00 uur ’s avonds. Er is gekozen voor een stiller type vliegtuig, maar de inspectievluchten kunnen toch zorgen voor ‘enige geluidsoverlast’. Het vliegtuig moet een tijd boven hetzelfde gebied heen en weer vliegen om het hele warmtenet te scannen. “Afhankelijk van de aanvliegroute en eventuele windrichting, kan het vliegtuig ook in de omringende gemeenten te horen zijn.”

