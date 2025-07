Energiearmoede in Utrecht gedaald, maar er zijn zorgen over de toekomst

In 2023 had 3,4 procent van de Utrechtse huishoudens te maken met energiearmoede, zo blijkt uit de laatste cijfers van de landelijke energiearmoedemonitor van TNO en het CBS. Dat komt neer op 6.596 huishoudens. De cijfers uit Utrecht liggen onder het landelijk gemiddelde van 4,8 procent en is een daling ten opzichte van het piekjaar 2021 (4,8 procent), toen de energieprijzen door de gascrisis sterk stegen. TNO verwacht echter dat in de nabij de toekomst 6,6 procent van de Nederlanders te maken krijgt met energiearmoede.

Volgens de gemeente Utrecht is de relatief goede woningvoorraad – met relatief weinig slecht geïsoleerde woningen – en het gemiddeld hogere besteedbare inkomen een verklaring voor de lagere cijfers. Van de 6.596 huishoudens die in 2023 te maken hadden met energiearmoede woont 70 procent in een sociale huurwoning, valt 20 procent onder particulier verhuur en is 10 procent woningeigenaar.

In 2022 viel dit percentage met 2,9 procent nog een stuk lager uit, omdat de extra energietoeslag en het prijsplafond een dempende werking hadden.

Gevolgen van prijsverhoging in Utrecht

Diverse partijen wijzen het college van burgemeester en wethouders op verwachte prijsverhoging van energie, onder andere door een hoge internationale gasprijs en verzwaring van het elektriciteitsnet. Op basis van deze trends verwachtte ook onderzoeksbureau TNO dat, bij zelfs een beperkte stijging, de energiearmoede in Nederland in de nabije 6,6 procent van de huishoudens kan raken.

Bij een nieuwe prijsverhoging van energie verwacht de gemeente Utrecht dat vooral huishoudens in corporatiewoningen geraakt worden, omdat zij de grootste groep vormen binnen de energiearme huishoudens. “De Utrechtse corporaties liggen op koers om te zorgen dat er vanaf 2029 geen sociale huurwoningen meer zijn met een E, F of G label”, aldus het college.

Daarnaast investeert de gemeente via projecten in verduurzaming voor particuliere huurders en woningeigenaren met een laag inkomen. Deze inspanningen moeten het energieverbruik verlagen en de kosten dempen. Mocht er opnieuw een gascrisis ontstaan, dan rekent het college op “extra inzet vanuit het Rijk in de vorm van inkomenscompensatie-maatregelen.”

Maatregelen en hulp voor inwoners

De gemeente pakt energiearmoede rond een drietal ‘oplossingsrichtingen’: bewustwording (zoals energiespreekuren), verduurzaming (onder andere gericht op woningen met slechte labels) en betaalbaarheid (zoals bijstand voor inwoners met een laag inkomen). In 2024 kregen 125 huishoudens bijstand voor energielasten, waaronder 25 huishoudens met een medische indicatie.

Tijdelijk Noodfonds snel gesloten

Vanuit het Rijk was een oplossing voor energiearmoede het Tijdelijk Noodfonds Energie. Deze werd binnen een paar dagen tijd alweer gesloten, vanwege het grote aantal aanvragen. De gemeente Utrecht weet nog niet hoeveel inwoners er gebruik van hebben kunnen maken; die cijfers worden later landelijk bekendgemaakt. Wel blijkt volgens het college uit signalen van de buurtteams dat een aanzienlijke groep Utrechters te laat was met hun aanvraag, wat de gemeente betreurt. Het college vindt dat de korte openstelling van het Tijdelijk Noodfonds onvoldoende was en onderstreept de grote behoefte aan ondersteuning. Utrecht blijft daarom in gesprek met het Rijk, ook over een mogelijke heropening van het noodfonds.

Middelen beschikbaar tot 2027

Utrecht beschikt tot en met 2027 over voldoende rijksmiddelen (5,7 miljoen euro via de SPUK-regeling) om energiearmoede te bestrijden. Vanaf 2026 komen daar ook Europese middelen bij via het Social Climate Fund. Het kabinet werkt daarnaast aan een publiek energiefonds dat mensen met een laag inkomen structureel moet ondersteunen bij het betalen van hun energierekening. De gemeente Utrecht blijft lobbyen voor blijvende inzet van het Rijk, onder meer door het pleidooi voor verhoging van het minimumloon te ondersteunen.