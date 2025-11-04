Energieleverancier op de vingers getikt met dwangsom van 175.000 euro

De Autoriteit Consument en Markt heeft energieleverancier EETRIP een dwangsom opgelegd van 175.000 euro. De leverancier houdt zich niet aan de warmtewet. EETRIP levert de warmte voor het complex De Trip. Bewoners en bedrijven daarvan klagen al langere tijd over problemen met warmtevoorziening.

De Trip is een complex met 253 woningen en meerdere bedrijven in de Utrechtse buurt Rotsoort, nabij Station Vaartsche Rijn. Bewoners en ondernemers in het complex, waar ook de DUIC-redactie is gevestigd, hebben problemen met het warm stoken van hun gebouwen, en storingen zorgen er soms voor dat de verwarming dagenlang niet aan kan.

Systeem

Net zoals veel nieuwere complexen is de Trip niet aangesloten op het warmtenet. In plaats daarvan wordt de temperatuur geregeld door een duurzaam systeem voor warmte- en koudeopslag, dat eigendom is van het bedrijf Energie Exploitatie De Trip (EETRIP).

Bewoners van dit soort complexen zijn afhankelijk van een enkele leverancier, en kunnen niet overstappen naar een andere. Om het gebrek aan concurrentie te compenseren, is de Warmtewet in het leven geroepen. Die moet ervoor zorgen dat de leverancier zijn werk doet, en beschermt de bewoners tegen dingen als woekerprijzen.

Overtreding

De ACM is onderzoek naar EETRIP begonnen, nadat meerdere bewoners van De Trip melding maakten van langdurige storingen bij de energieleverantie. Vanuit de Warmtewet is EETRIP hiervoor verantwoordelijk, maar uit het onderzoek blijkt dat de leverancier zich hier niet aan houdt.

EETRIP heeft bewoners niet goed geïnformeerd over de warmtelevering in het gebouw en de voorwaarden van hun leveringscontract. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om informatie over storingen te publiceren en storingscompensatie te betalen aan bewoners die daar recht op hebben.

Ook zijn de bewoners volgens de ACM niet op de hoogte gesteld van de warmtewet, wie verantwoordelijk is voor hun warmtelevering, en de mogelijkheid met klachten naar een geschillencommissie te stappen.

Om te zorgen dat EETRIP zich aan de wet gaat houden, grijpt de ACM dus in. Als EETRIP de stand van zaken niet verbetert, moet het dwangsommen gaan betalen, die kunnen oplopen tot 175.000 euro.