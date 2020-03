Energieplannen van gemeente bekend; Rijnenburg, Haarrijnseplas en daken in de stad

De gemeente Utrecht heeft een voorstel gemaakt om de komende jaren duurzame energie op te wekken. Het conceptbod is volgens het stadsbestuur ambitieus maar haalbaar. Het voorstel is onderdeel van de toekomststrategie van de gehele regio.

Het voorstel is een zogenaamd conceptbod en is onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Deze strategie wordt gemaakt samen met 15 andere regiogemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

In de RES staat hoeveel duurzame energie de regio wil gaan opwekken om aan de toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen.

In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2 –uitstoot met ten minste 49% en in 2050 met ten minste 80-95% in 2050 wil terugdringen. Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat er door alle regio’s een RES wordt opgesteld. Daarin moet staan hoe de regio’s de landelijke doelstelling gaan behalen om elektriciteit op te wekken door hernieuwbare energie, zoals zon en wind.

Plannen van gemeenten

Het definitieve plan van alle gemeenten moet op 1 maart 2021 worden ingediend bij het Rijk. Op 1 januari 2025 moeten alle projecten ook een vergunning hebben zodat ze kunnen starten.

Eerst moeten de gemeenten hun eigen plannen voorleggen aan de gemeenteraad. In Utrecht is dat nu het geval. Er ligt al een voorstel voor het maken van een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop met windmolens en zonnevelden. DUIC berichtte eerder uitgebreid over die plannen lees dat hier nog eens terug.

Ook was al duidelijk dat er in 2025 op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen moeten liggen, maar het totaalpakket aan plannen is omvangrijker.

Zo wordt er onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen, een zonneveld aan de Meijewetering in Leidsche Rijn en drijvende zonnepanelen op een deel van de Haarrijnseplas. Dit zou energie kunnen opleveren voor respectievelijk 1250, 180 en 1400 huishoudens.

Haarrijnseplas

Het haalbaarheidsonderzoek naar zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas zit in de afrondende fase. Uit het onderzoek blijkt dat zonne-energie op de Haarijnseplas te combineren is met de recreatie en ecologie in het gebied. De eilanden zijn nodig om de ambitie voor een energieneutrale woonbuurt Haarrijn te realiseren.

Op grond dat in eigendom is van de gemeente bij de Meijewetering onderzoekt de gemeente met een bewonersinitiatief de mogelijkheden om een (klein) zonnepark te ontwikkelen.

Daken in de stad

De gemeente ziet verder dat er zeker bij grote daken in de gemeente nog veel winst is te behalen. Er komen acties om eigenaren van grote daken te stimuleren om zonnepanelen te nemen. Er komt ook financierings- en constructieadvies voor deze eigenaren.

Verder wordt onderzoek gedaan naar aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater om van het gas af te kunnen. De gemeente stelt echter dat er nog veel onderzoek nodig is op dit gebied.

Voor het opstellen van het conceptbod en de eerste versie van de RES zijn landelijke middelen beschikbaar gesteld. Voor de regio U16 is een rijksbijdrage van 1.664.298 euro voor de jaren 2019-2021 beschikbaar gesteld. Daarnaast draagt de gemeente voor 2020 en 2021 jaarlijks ongeveer 100.000 euro bij.

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat niet alle gemeenteraden een uitspraak over het bod hebben kunnen doen voor deze deadline.