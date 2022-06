Enkele tientallen meldingen van stalking en verbaal geweld door verhuurders in Utrecht

Er zijn vorig jaar bij Huurteam Utrecht door huurders 69 meldingen gedaan van intimidatie en bedreiging. Die 69 meldingen gaan over 38 unieke adressen. Om dit aantal even in perspectief te zetten; in Utrecht zijn er zo’n 37.000 particuliere huurwoningen.

Te hoge huur, verkeerd berekende servicekosten, een onduidelijk huurcontract of bedreiging door de verhuurder. Het Huurteam Utrecht helpt jaarlijks enkele honderden bewoners met dit soort problemen.

Procedures

Uit de jaarrapportage van het Huurteam blijkt dat zij in 2021 langs gingen bij 561 adressen. Daar werd gecontroleerd op de huurprijs, achterstallig onderhoud en eventuele gebreken in woningen. Bij 93 procent van de controles werden er één of meerdere misstanden aangetroffen (521 adressen).

Het Huurteam adviseerde bij die 521 adressen om in totaal 626 procedures te starten. Dat kan gaan om een procedure bij de huurcommissie, maar ook om een schikking met de verhuurder. Veel bewoners geven geen gevolg aan het advies van het Huurteam. Dat kan zijn omdat de huurder erover wil nadenken, verhuist, of besluit om geen vervolgtraject te starten uit angst voor een slechtere relatie met de verhuurder. Er zijn uiteindelijk 361 procedures in gang gezet bij 288 adressen.

In de meeste gevallen had de procedure te maken met de servicekosten (31%). Ook een procedure voor huurprijsverlaging komt vaak voor (22%). Naast woningcontroles helpt het huurteam ook met juridisch advies. In 2021 kregen 89 adressen hulp bij ingewikkelde juridische vragen.

Intimidatie en bedreiging

In 2021 zijn er 69 meldingen van intimidatie en bedreiging geregistreerd. Dit is vergelijkbaar met 2020, toen waren het 61 meldingen. De meest voorkomende vorm van intimidatie en bedreiging is het opzeggen van de huur of huisuitzettingen (25 keer). Ook stalken en onverwacht de woning binnenkomen, kwamen regelmatig voor (18 keer), net als verbaal geweld (14 keer).