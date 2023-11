Enkele wijzigingen in plannen voor herinrichting fietsroute Archimedeslaan in Utrecht

De plannen voor de herinrichting van de Archimedeslaan in Utrecht zijn op een aantal punten aangepast. In februari van dit jaar werd bekend dat de straat opnieuw wordt ingericht. Zo krijgt de fietsers meer ruimte en komt er meer groen in het gebied.

Het gaat om het deel van de Archimedeslaan tussen de Biltsestraatweg en de T-splitsing van de Pythagoraslaan. Eind februari maakte de gemeente een deel van deze plannen kenbaar in het zogeheten functioneel ontwerp. Als opvolging daarop is nu het voorlopig ontwerp gepresenteerd, deze wijkt iets af van het vorige plan.

Auto’s te gast

Het eerste gedeelte van de Archimedeslaan, vanaf de inrit aan de Biltsestraatweg tot aan de Oostbroekselaan, heeft nog een aparte rijbaan voor auto’s. Daarna wordt de autoweg en het fietspad samengevoegd en gaan ze over in een fietsstraat. Auto’s zijn dan te gast en moeten voorrang geven aan fietsers.

De stroken aan de zijkant van de fietsstraat krijgen klinkers en laten geen gras meer door, zoals dat in het vorige ontwerp is opgenomen. Op deze manier kunnen ook fietsers hier eventueel over uitwijken.

Meer groen

Waar nu het fietspad ligt, komt een onverhard pad voor wandelaars. De ruimte die vrijkomt door de rijbaan te versmallen naar de gebruikelijke breedte voor een fietsstraat, maakt plaats voor planten en 48 nieuwe bomen.

Oorspronkelijk zou de realisatie van de plannen dit najaar van start gaan, maar dat is opgeschoven naar het voorjaar van 2024. Naar verwachting zullen de werkzaamheden enkele maanden in beslag nemen.