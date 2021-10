Enquête: Hoe kan de nieuwsvoorziening over kunst & cultuur nog beter worden?

Studenten van de School voor Journalistiek zijn voor DUIC bezig met een opdracht om de nieuwsvoorziening op het gebied van kunst & cultuur in Utrecht nog aantrekkelijker te maken. Lees jij al veel over kunst & cultuur, mag dit meer zijn? Of moet het anders? De studenten horen het graag. Ze zijn erg geholpen door het invullen van deze enquête. Alvast hartelijk bedankt!

Studenten van de School voor Journalistiek zijn voor DUIC bezig met een opdracht om de nieuwsvoorziening op het gebied van kunst & cultuur in Utrecht nog aantrekkelijker te maken. Lees jij al veel over kunst & cultuur, mag dit meer zijn? Of moet het anders? De studenten horen het graag. Ze zijn erg geholpen door het invullen van deze enquête. Alvast hartelijk bedankt! Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!