EO-filmploeg tijdens opnamen in Utrecht beroofd van camera, verdachten klemgereden

Een filmploeg van de Evangelische Omroep (EO) is donderdagmiddag overvallen toen er opnamen werden gemaakt voor het programma Dit is de kwestie. De medewerkers van de publieke omroep waren aan het filmen bij een school aan Donsvlinder in Leidsche Rijn, toen twee personen ervandoor gingen met de camera.

Volgens de politie kwamen er twee mannen in een wit bestelbusje aangereden. Daarna ging het tweetal op de cameraman en een collega af. Ze bedreigden de cameraman met een schroevendraaier, pakten de camera en gingen er ‘razendsnel’ vandoor.

De EO-filmploeg bleef ‘verbouwereerd en geschrokken’ achter op straat. Een scherpe getuige bracht de politie daarom snel op de hoogte. Met dank aan die getuige lukte het de politie om het witte busje op te sporen. Dat werd op de Franciscusdreef klemgereden door agenten.

De politie meldt dat de twee inzittenden van het busje zijn aangehouden. De verdachten, van slechts 17 en 18 jaar oud, zijn in Utrecht in de cel gezet. Ook zijn de camera van de filmploeg en het bijbehorende statief in het busje gevonden en veiliggesteld.

