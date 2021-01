EOD en politie doen onderzoek in Park Transwijk Archieffoto: EOD maakt een robot klaar

Er is niet veel over de situatie bekend, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is donderdagmiddag druk in Park Transwijk in Utrecht. De politie kan niet veel over het onderzoek vertellen. Een gedeelte van het park is afgezet met linten. Er zijn verschillende politiewagens aanwezig, ook de recherche en medewerkers van de EOD doen onderzoek. De explosievendeskundigen hebben onder andere een robot ingezet om de omgeving te verkennen. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

