EOD rukt uit voor zelfgefabriceerd vuurwerk in Utrechtse woning; bewoner aangehouden Foto's: Politie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest eraan te pas komen om een grote hoeveelheid zelfgefabriceerd vuurwerk in een woning aan het Alpenpad in Utrecht af te voeren. Dat was volgens de politie nodig omdat het vuurwerk ‘dermate gevaarlijk en instabiel’ was. De 51-jarige bewoner van het huis is dinsdag aangehouden.