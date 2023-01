Er drijft nog een dun laagje dieselolie op Oudegracht in Utrecht; ‘restant is te dun om op te zuigen’

De laag dieselolie die op de Oudegracht en het water bij de Weerdsluis in Utrecht dreef is vrijwel helemaal opgeruimd. Het laagje dat er nog ligt is te dun om op te zuigen en is volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bovendien ongevaarlijk.

Donderdag en vrijdag dreef er tussen de Viebrug en de Weerdsluis een spoor van zo’n 400 meter dieselolie. Op verschillende plekken werden olieschermen in het water gelaten, waarmee de dieselolie werd opgevangen. Vrijdagochtend was deze laag vooral rond de Weerdsluis goed te zien en ook was er een dieselgeur te ruiken.

Aan het eind van vrijdagmiddag heeft het waterschap de opruimwerkzaamheden afgerond. Er ligt echter nog laagje dieselolie in het water dat te dun is om te worden opgezogen. “Er is olie-absorberend materiaal neergelegd bij de waterdoorlaat naar de Vecht, om te voorkomen dat het zich verspreidt”, aldus het waterschap.

Er is volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geen ontbrandingsgevaar geweest. Tot slot is niet bekend hoe de dieselolie in het water terecht is gekomen.