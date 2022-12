Er is nog hoop voor de oversteek op het toekomstige Lombokplein en – park in Utrecht

Er is nog hoop voor het Lombokpark in Utrecht. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en een team provinciale veiligheidsadviseurs hebben opnieuw gekeken naar de toekomstige inrichting van het Lombokplein. Eerder ontstond er een impasse omdat er onenigheid was over de weg die van en naar het Park Plaza Hotel loopt en die de komst van een park wellicht onmogelijk maakt.

Het Lombokplein krijgt een nieuwe inrichting, maar over een gedeelte van het plein wordt nog flink gesproken. Dit heeft alles te maken met een kruising van de tram/busbaan en een weg die naar het Park Plaza Hotel loopt. In het originele plan was deze kruising gelijkvloers, waarmee men ruimte bespaart dat gebruikt zou worden voor het Lombokpark.

Die kruising blijkt echter een heikel punt. De zogenoemde Safety Board van de Provincie Utrecht liet eerder dit jaar weten dat die kruising niet veilig was en dat er een ongelijkvloerse kruising moet komen. Zo’n kruising neemt veel meer ruimte in beslag die door het toekomstige Lombokpark zou gaan lopen.

Dit tot schrik van omwonenden en de gemeente Utrecht, want ook het college van B&W ziet gewoon het liefste een gelijkvloerse kruising. Omwonenden keken juist uit naar de komst van het park. Ontwikkelgroep Lombok Centraal betitelde de kans dat er mogelijk een ongelijkvloerse kruising zou komen een ‘onacceptabele aanslag op de voorgenomen kwaliteitsverbetering’.

Impasse doorbreken

Er was dus een impasse; omwonenden en de gemeente zien het liefst een gelijkvloerse kruising maar de Safety Board van de Provincie Utrecht gaf een negatief advies. Om niet te veel vertraging op te lopen waren er begin dit jaar al een aantal varianten uitgewerkt, met zowel een gelijk- als ongelijkvloerse kruising.

Ook werd er besloten om onder begeleiding van een onafhankelijke externe procesbegeleider het proces te evalueren en te onderzoeken welke scenario’s mogelijk zijn om uit deze impasse te komen. Nu dit proces een tijdje loopt blijkt dat er nog steeds gewerkt wordt aan een plan om een ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken. Zo’n plan zou weer aan de Safety Board moeten worden voorgelegd. Volgend jaar moet daar meer duidelijk over worden.