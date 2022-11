Er komen 250 woningen voor HKU-studenten en starters nabij het Berlijnplein in Utrecht

In de buurt van het Berlijnplein in Utrecht komen straks 250 woningen voor HKU-studenten en starters. Dit zogenoemde Home of the Artists (HOTA) is het resultaat van een samenwerking tussen HKU, SSH, gemeente Utrecht en CAzas Wonen.

De bouw van het complex moet eind 2023 beginnen. Buren van de toekomstige bewoners zijn onder meer RAUM en De Vrijstaat en alle andere culturele ondernemers op het Berlijnplein. De bewoners van HOTA, waarvan een deel kunstenaar in wording is, kunnen straks hun creaties tentoonstellen in de atelierwoningen langs de Vilniusdijk.

“Leidsche Rijn Centrum groeit nog steeds en daarbij komt ook meer cultuur en creativiteit. HOTA is dan ook een welkome toevoeging aan de cultuur-as in deze wijk. De bewoners krijgen De Vrijstaat en RAUM als buren. Later volgt ook nog het Berlijnplein waar vijftig culturele organisaties in kunnen huisvesten. Daarmee is Leidsche Rijn Centrum het bruisende tweede stadshart van Utrecht”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Kunstwerk

HOTA krijgt straks een binnentuin en in de punt van het gebouw komt DE BOEG, en ontmoetingsruimte waar de bewoners zelf de invulling van mogen bedenken. Op de plek waar het gebouw straks moet verrijzen staat nu een opmerkelijk bouwbord van oud-HKU-student Tessa van Vuren.

