Er komen flitscamera’s bij spoorwegovergang Mereveldseweg in Utrecht

Ondanks het rode knipperlicht proberen mensen nog vaak snel over te steken bij een spoorwegovergang. Daarom wordt er bij de overweeg op de Mereveldseweg in Utrecht, tussen Lunetten en Amelisweerd, een flitspaal geïnstalleerd. Overtreders riskeren een boete tot 300 euro.

Het was al verboden, maar automobilisten die door rood rijden bij de spoorwegovergang worden sinds 12 augustus ook beboet. “We werken in de hele stad aan de verkeersveiligheid, en ook dit is weer een stap in de goede richting. Ik hoop vooral dat de camera’s ook preventief werken en zo gevaarlijke situaties voorkomen worden”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk.

Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs kan de boete oplopen tot 300 euro. Voor brom- en snorfietsers bedraagt de boete maximaal 210 euro. Mocht blijken dat ook voetgangers zich vaak schuldig maken aan gevaarlijk gedrag bij de overweg, dan kunnen boa’s worden ingezet om hen op heterdaad te betrappen en te beboeten.

ProRail benadrukt dat het doel van de flitspaal niet is om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar om gedragsverandering te bewerkstelligen. Door een proef in Hilversum weet ProRail naar eigen zeggen dat dit werkt. “Na verloop van tijd nam het aantal overtredingen met meer dan 50% af.”

Slimme camera’s

In samenwerking met het Openbaar Ministerie is ProRail begonnen met het installeren van flitspalen bij ongeveer 40 gevaarlijke spoorwegovergangen, waaronder die aan de Mereveldseweg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voor de overwegen worden speciale slimme camera’s gebruikt. Deze systemen analyseren de beelden en slaan deze op bij een mogelijke overtreding. Vervolgens worden de beelden bekeken door buitengewoon opsporingsambtenaren. Als een kenteken wordt geregistreerd bij een overtreding, ontvangt de bestuurder een bekeuring thuis via het CJIB.