Er komen honderden deelscooters, -fietsen en -bakfietsen in Utrecht

Utrechters kunnen binnenkort gebruik maken van 1500 deelfietsen, elektrische deelscooters en elektrische deelbakfietsen. De gemeente heeft verschillende vergunningen afgegeven voor bedrijven om de voertuigen in de stad te zetten.

Donkey Republic mag 600 deelfietsen plaatsen, Tier Mobility 500 elektrische deelfietsen en 300 elektrische scooters en Cargoroo gaat 100 elektrische bakfietsen in verschillende wijken zetten. De voertuigen worden niet allemaal in een keer geplaatst, maar geleidelijk over de komende maanden.

Met de uitbreiding van het aanbod aan deelvervoer hoopt Utrecht dat meer mensen gebruik gaan maken van deze manier van vervoer. Het idee is dat deelvervoer duurzamer is en ruimte bespaart in de openbare omgeving. De grootste ambitie is dat inwoners in de toekomst geen auto meer voor de deur hoeven te hebben.

Wauw, 3 gloednieuwe, elektrisch ondersteunen Cargoroo’s, binnen 300m lopen vanaf ons huis. Op de andere straathoek Greenwheels. @utrechtfietst is goed bezig. #cargoroo ook. pic.twitter.com/SelujDFnni — André Pettinga (@Cyclemotions) June 24, 2021

App

Het plaatsen van deelvoertuigen in de openbare ruimte kan soms voor discussie zorgen, omdat het ook verrommeling kan opleveren. De gemeente heeft daarom afspraken gemaakt met de bedrijven. Zo moeten de fietsen zo veel mogelijk in bestaande rekken of inpandige stallingen komen, komen de scooters vooral bij P+R’s en OV-knooppunten en de buurtbakfietsen krijgen vaste plekken in de wijken.

Gebruikers kunnen via een app van de aanbieder toegang krijgen tot de fiets of scooter. In de app is ook te zien waar de fietsen en bromfietsen worden aangeboden en waar ze kunnen worden ingeleverd. Gebruikers kunnen per rit betalen of een abonnement afsluiten.

Utrecht werkt ook mee aan de landelijke ontwikkeling van één app (Gaiyo) waar alle deelvoertuigen aangeboden worden. Dit heet Mobility as a Service, kortweg MaaS. Daarbij kunnen gebruikers via één app al het mogelijke vervoer plannen, boeken en betalen.