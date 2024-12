Er komen nieuwe woningen in het centrum van Vleuten in Utrecht en de bewoners mogen het zelf laten ontwerpen

Op het grasveld achter het wijkbureau in Vleuten in Utrecht komen nieuwe woningen. Het stuk grond tussen de Dorpsstraat en de Nieuwe Vaart wordt opgedeeld in twee kavels waar tussen de vijf en negen huizen moeten komen. Het is de laatste fase van de herontwikkeling van het centrum het Vleuten. De inschrijving start begin volgend jaar.

De kavel aan de Dorpsstraat, tussen de huisnummers 9 en 11, is bestemd voor een vrijstaande woning. Het perceel is vijfhonderd vierkante meter groot – en als je het koopt, moet je er ook zelf gaan wonen. Ook aan het ontwerp van de woning zijn een paar eisen gesteld, en het moet passen in het karakter van de straat. De gemeente ziet het liefst een gebouw met een puntdak. Bovendien mag het geen ‘deftigere’ uitstraling hebben dan het gebouw op nummer 9, de voormalige burgemeesterswoning.

Op de kavel aan de Nieuwe Vaart ziet de gemeente graag vier tot acht woningen verschijnen, maar de grond wordt dus wel in een keer verkocht. Het idee is dat een groep zich aanmeldt en dat zij samen hun woningen laten ontwerpen en bouwen. Dit kunnen huizen met een tuin zijn, maar ook appartementen. Het lijkt de gemeente vooral geschikt voor senioren of mantelzorgers. De ingediende plannen worden beoordeeld op een puntensysteem.

Op 10 december is er een informatieavond voor omwonenden in het Raadhuis Vleuten. Voor de groepen die samen een woonconcept willen ontwikkelen, is er op donderdag 12 december een aparte informatieavond.