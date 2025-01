Er komt een brug bij het Wolvenplein in Utrecht

De lang besproken voetgangersbrug over de singel bij de oude Wolvenplein gevangenis gaat er nu toch echt komen. De brug verbindt de parkeergarage Grifthoek met de ontwikkellocatie Wolvenplein, zoals de gemeente het gebied noemt. Nu is het nog een flink stuk lopen van de parkeergarage naar de binnenstad en staat de garage lang niet altijd vol.

In 2007 werd voor het eerst over de brug gesproken, nadat in 2005 de parkeergarage is neergezet. In november 2023 bracht gemeenteraadslid Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) de discussie weer tot leven door vragen te stellen aan de gemeenteraad. De raad gaf enthousiast aan wat te zien in de plannen en noemde het een “zeer wenselijke verbinding.”

Herontwikkeling Wolvenplein

Dat het enthousiasme voor de brug na ruim vijftien jaar weer opleeft, heeft alles te maken met de herontwikkeling van de gevangenis Wolvenplein. In 2014 vertrokken daar de laatste gevangenen. Nu moet het een multifunctioneel gebouw worden met huur- en koopwoningen, een kleinschalig hotel, werkruimtes, maatschappelijke functies en horeca.

Toen er genoeg politieke neuzen dezelfde kant op stonden, was er nog één groot obstakel: geld. Maar ook dat lijkt nu opgelost. Eind vorige week stuurde het College van Burgemeesters en Wethouders een brief naar de gemeenteraad over de plannen voor de herontwikkeling van het gebied Wolvenplein. Daarin schrijft ze dat ‘de financiële dekking voor de realisatie beschikbaar’ is.

Parkbrug

De brug moet er uit gaan zien als een parkbrug. “Geen klinkers zoals de verkeersbruggen over de singel”, schrijft de gemeente in de bouwplannen. De vormgeving moet eenvoudig blijven. “De brug past in de omgeving en is geen uitgesproken icoon dat de aandacht afleid van historische kwaliteiten van het Singelpark.”

Een precieze locatie voor de brug is nog niet bekend. Wel staat in de plannen dat de route Singelpark-Griftpark zo optimaal mogelijk moet worden gefaciliteerd. Dit doet vermoeden dat de brug aan de noordkant van de oude gevangenis komt, tussen het Wolvenplein en de Wittevrouwensingel ten hoogte van het Hooghiemstraplein.

De doorvaarthoogte is vastgesteld op 1,90 meter bij een waterstand NAP +0,60 meter. Dat is even hoog als de rest van de oostelijke singel. Dezelfde boten kunnen daar dus blijven varen.

Ook voor fietsers van en naar het Griftpark lijkt het een aantrekkelijke plek om de singel over te steken. Maar dit is volgens de gemeente niet de bedoeling. De brug moet zo vormgegeven worden dat fietsen wordt ontmoedigd, zonder dat het voetgangers de toegankelijkheid belemmert.