Er komt een tunnel voor dieren bij de Biltse Rading

De gemeente Utrecht begint deze maand met de aanleg van een tunnel voor dieren onder de Biltse Rading. Deze zogenoemde faunapassage is onderdeel van een aaneengesloten gebied dat loopt van de grote rivieren via Rhijnauwen en Amelisweerd tot het Noorderpark en de Oostelijke Vechtplassen.

De faunapassage wordt ter hoogte van Fort Voordorp gebouwd en is geschikt voor dieren als de das, de marter, amfibieën en reptielen. Ook wordt de tunnel zo gebouwd dat vleermuizen er kunnen overwinteren. De maatvoering is volgens de gemeente ook geschikt voor incidentele passage door reeën.

Tijdens de aanleg van de tunnel moet het autoverkeer tijdelijk gebruik maken van één rijbaan. Voor fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd.

Corridor

De afgelopen jaren zijn vergelijkbare passages bij onder andere de snelwegen A12 en A28 en het spoor gebouwd. De Utrechtseweg en de Biltse Rading zijn de laatste twee barrières in deze corridor, en deze worden nu aangepakt.

De faunapassage bij de Utrechtseweg wordt naar verwachting eind dit jaar gebouwd. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering. “Aanleg van deze passages is belangrijk om dieren de ruimte te geven en om hun leefgebieden te verbinden. Dat zorgt voor een goede kwaliteit van groen en het ecosysteem in de regio”, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de raad.