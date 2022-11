Er komt ‘voorlopig’ geen verbod op vleesreclames in Utrecht

Er komt in Utrecht voorlopig geen verbod op reclames voor vlees in de openbare ruimte. Er is volgens de gemeente op dit moment namelijk geen wetgeving waarmee zo’n verbod kan worden ingevoerd.

De Utrechtse fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks riepen in september via schriftelijke vragen op om vleesreclames in de publieke ruimte te verbannen. Naast de negatieve invloed van vleesproductie op het klimaat noemden zij nog een aantal redenen: “Denk bijvoorbeeld aan al het onfortuinlijke dierenleed, het enorme waterverbruik, ontbossing en de ongewenste stikstofuitstoot die gepaard gaan met de productie van vlees.”

Wetgeving

Het college erkent dat de productie van vlees gepaard gaat met onder meer klimaatopwarming, dierenleed en stikstofuitstoot en dat het eten van vlees een slechte invloed kan hebben op de volksgezondheid. Desalniettemin ziet de gemeente momenteel geen mogelijkheden om vleesreclames uit de openbare ruimte te weren.

Er is volgens het college op dit moment namelijk geen wetgeving, ‘noch landelijk noch gemeentelijk’, waarmee een formeel verbod kan worden ingevoerd. “Een dergelijk verbod is nog niet eerder opgenomen in een gemeentelijke verordening en is nog een kwestie van juridisch zoeken naar mogelijkheden.”

Brief

In het eerste kwartaal van 2023 stuurt het college echter wel een brief aan de gemeenteraad over reclames in de publieke ruimte. Hierin wordt breder ingegaan op het onderwerp en spelen thema’s als klimaat, gezondheid en ethische of morele onderwerpen een rol.

“We vinden het belangrijk de diverse onderwerpen in samenhang te bekijken en in die samenhang ook iets te zeggen over het vervolg. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het weren van vleesreclames willen we daarom ook in die brief meenemen.”

Fossiel

Eerder zijn in Utrecht, ook op initiatief van Partij voor de Dieren, fossiele reclames in de openbare ruimte verbannen. Toen bleek volgens de partij al dat reclame-uitingen geweerd mogen worden als ze in strijd zijn met een groter, overstijgend collectief belang zoals de volksgezondheid. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting dan van ondergeschikt belang.”