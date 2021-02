Er mag meer geplakt worden: Utrecht investeert in vrije posterplakplaatsen

Utrecht gaat zich inzetten voor meer en betere vrije plakplaatsen in de stad. Dat laat de gemeente weten na vragen van D66. Op de vrije plakplaatsen mogen politieke of maatschappelijke posters opgehangen worden in het kader van de vrijheid van meningsuiting.

Utrecht telt volgens een overzicht op de website van de gemeente nu 19 vrije plakplaatsen. De meeste zijn te vinden in de Binnenstad. In Leidsche Rijn en Oost is er geen enkele te vinden.

Tweede Kamerverkiezing

Op korte termijn zullen er vier plakplaatsen bijkomen, ook worden de bestaande posterplaatsen zo nodig opgeknapt. Dit gebeurt voor 1 maart, zodat er nog profijt van is voor eventuele campagneposters voor de Tweede Kamerverkiezing.

Er zijn in Nederland geen eisen voor het aantal vrije plakplaatsen in een gemeente. Maar in het algemeen wordt een norm gevolgd van één plakplaats voor 10.000 inwoners.

De gemeente schrijft veder op de vragen van D66 dat gekeken wordt of er in Leidsche Rijn en Oost ook behoefte is aan vrije plakplaatsen. Als dat zo is kunnen die gerealiseerd worden.