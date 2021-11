‘Er moet meer gebeuren om energiearmoede in Utrecht tegen te gaan’

De gemeente Utrecht moet aan de slag om energiearmoede aan te pakken. Die oproep doet PvdA-lijsttrekker in Utrecht Rick van der Zweth. Vandaag, tijdens de bespreking van de begroting van de gemeente, doet hij daarvoor enkele voorstellen. Het college heeft overigens al eerder ook toegezegd om met het onderwerp aan de slag te gaan.

De afgelopen periode is er door de stijgende energieprijzen steeds meer aandacht voor energiearmoede. Dit verschijnsel komt voor bij huishoudens die een laag inkomen hebben en door hoge energiekosten in de problemen kunnen komen. Minima wonen daarnaast vaak in slecht geïsoleerde woningen en hebben zelf niet het geld om te verduurzamen of zijn daarvoor afhankelijk van de verhuurder.

TNO heeft recent onderzoek gedaan naar energiearmoede. In Utrecht leeft 4,2 procent van de huishoudens in energiearmoede, minder dan het landelijk gemiddelde van 7 procent. Het speelt vooral in Overvecht en Zuidwest. In beide wijken heeft 7,7 procent van de huishoudens ermee te maken. Ook in Noordwest is dat percentage met 7,3 procent van de huishoudens relatief hoog voor Utrecht. De laagste percentages zijn te vinden in Leidsche Rijn (1,2 procent van de huishoudens) en Noordoost (1,7 procent).

Volgens de Utrechtse lijsttrekker van de PvdA, Rick van der Zweth, krijgen steeds meer inwoners hiermee te maken. “Daar moet je als overheid wat mee.” Hij doet daarom vandaag enkele voorstellen in de gemeenteraad.

Compenseren

Volgens Van der Zweth zou niemand in de financiële problemen moeten komen door energiearmoede. “Minima moeten de eindjes aan elkaar knopen, als de energierekening stijgt zullen ze bijvoorbeeld minder boodschappen kunnen doen. Dat moeten we voorkomen.”

Het raadslid zou graag zien dat er een structurele energieregeling komt voor minima waarmee ze gecompenseerd worden als ze het financieel niet meer redden. “De energietransitie moet niet alleen weggelegd zijn voor mensen die het zich kunnen veroorloven, de overheid moet bijspringen voor mensen die het niet zelf kunnen betalen en juist ook in de energietransitie moeten worden meegenomen.”

Wethouder Lot van Hooijdonk beloofde vorige maand naar aanleiding van vragen van GroenLinks fractievoorzitter Julia Kleinrensink al om het geld dat nog over is uit de TONK-regeling (die gold om mensen in coronatijd financieel overeind te houden) in te gaan zetten om de stijging van energiekosten van huishoudens met de laagste inkomens deels te compenseren. Van der Zweth: “Dit is een goede oplossing voor komende winter, maar wij willen dat er een langdurige oplossing komt.”

Energiebox

De gemeente Utrecht heeft ook een ander middel dat energiearmoede tegen moet gaan. Zo kunnen bewoners gratis de energiebox en een energieadvies krijgen waarmee ze hun woning kunnen verduurzamen en krijgen ze tips hoe ze hun energieverbruik kunnen beperken. GroenLinks riep vorige maand al op om de energieboxen ruimhartiger te verspreiden, wat de wethouder ook toezegde.

PvdA-raadslid Van der Zweth zet zich ook al langer in voor de energieboxen, en wil daar vandaag nog extra aandacht aan geven. “Het moet massaal onder de aandacht gebracht worden, de noodzaak en urgentie is heel hoog maar veel mensen weten helemaal niet van de energiebox. Dit terwijl het een goede korte termijnoplossing is.”

Isoleren

Als laatste, en dat is volgens Van der Zweth ook het belangrijkst voor de lange termijn, roept het raadslid op om versneld sociale huurwoningen te gaan isoleren. “Dat scheelt in de portemonnee voor bewoners, maar is ook nog eens hartstikke duurzaam. Nog te vaak zie ik dat woningen enkel glas hebben en dat het er hartstikke tocht. We moeten daar structureel geld voor vrijmaken. De energietransitie moet niet alleen weggelegd zijn voor mensen die het zich kunnen veroorloven, de overheid moet bijspringen voor mensen die het niet zelf allemaal kunnen betalen.”

Vandaag praat de gemeenteraad de hele dag over de begroting. Daarbij gaan de verschillende politieke partijen tal van voorstellen doen. Later op de dag zal er gestemd worden en moet duidelijk worden wat er overblijft van alle plannen.