Er rijden minder treinen in regio Utrecht vanwege personeelstekort ProRail

Vanwege onderbezetting op de verkeersleidingspost in Utrecht heeft ProRail moeten besluiten om woensdag tot 15.00 uur minder treinen te laten rijden. Op een aantal trajecten rijdt de trein minder frequent en de sprinter tussen Utrecht en Baarn rijdt helemaal niet.

ProRail kampt naar eigen zeggen al langere tijd met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. Daardoor vielen eerder dit jaar ook al treinen uit. “Bij onderbezetting moeten we ervoor kiezen om minder treinen te laten rijden, omdat er onvoldoende collega’s zijn die de veiligheid bij normale drukte kunnen waarborgen”, is te lezen op de website van ProRail.

Vandaag rijden er tot 15.00 uur tussen Utrecht en Almere Centrum minder sprinters en tussen Amersfoort en Amsterdam minder intercity’s. De sprinter tussen Baarn en Utrecht rijdt helemaal niet. Tussen Den Dolder, Soest Zuid, Soes, Soestdijk en Baarn worden bussen ingezet.

Oplossing

ProRail zegt te proberen de problemen van het personeelstekort zoveel mogelijk te beperken. Op korte termijn wordt daarom continu gekeken waar een tekort dreigt, zodat dit met personeel van een andere post kan worden opgevangen. “Dit is echter niet altijd mogelijk”, aldus ProRail.

Daarnaast blijft het bedrijf naar eigen zeggen ‘flink’ investeren in wevingscampagnes om het probleem ook op de langere termijn op te lossen. “Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd. We houden de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien of we ervoor kunnen zorgen dat we aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.”