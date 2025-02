Er verrijst een ijssculptuur van een ijsbeer op de Mariaplaats Utrecht

Er verrijst vandaag een ijssculptuur van een ijsbeer op de Mariaplaats in Utrecht. IJskunstenaar Frank de Conynck is de hele dag met kettingzaag en priem bezig om het gevaarte vorm te geven. Het is een initiatief van Extinction Rebellion Utrecht om aandacht te vragen voor het smelten van het ijs op de Noordpool.