Ernstig ongeluk met motorrijder op A28 bij Rijnsweerd

Op de A28 is donderdagmiddag ter hoogte van Rijnsweerd een ernstig ongeluk gebeurd met een motorrijder. Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur.

Zowel de politie als de ambulance is uitgerukt voor het ongeluk. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De verbindingswegen vanuit Amersfoort en Utrecht in de richting Breda zijn momenteel afgesloten. Achter het ongeluk is een file ontstaan.