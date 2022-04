Persoon omgekomen bij aanrijding tussen tram en scootmobiel op Graadt van Roggenweg in Utrecht

Op de Graadt van Roggenweg in Utrecht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een scootmobiel en een tram.

De aanrijding gebeurde rond 15.30 uur. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de politie liet om 16.30 uur weten dat het slachtoffer is overleden.

De Graadt van Roggenweg is afgezet voor politieonderzoek. Rond de plek van het ongeluk zijn schermen geplaatst. Tram 60 rijdt vanwege het ongeval niet tussen Utrecht Centraal en halte P+R Westraven.

