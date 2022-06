Ernstig ongeluk op A28; bijna een uur vertraging tussen Utrecht en Amersfoort

Door een ernstig ongeluk op de A28 staat vanaf Maarn in de richting van Amersfoort een lange file. De weg is dicht en verkeer wordt vanaf knooppunt Rijnsweerd omgeleid. De vertraging is ongeveer een uur.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur en er werd een traumahelikopter opgeroepen voor de slachtoffers. De weg is in de richting van Amersfoort dicht bij Maarn.

Verkeer richting Amersfoort wordt vanaf knooppunt Rijnsweerd omgeleid via de A27 en de A1. Volgens Rijkswaterstaat is nog niet bekend wanneer de weg weer wordt vrijgegeven.