Ernstig ongeluk op de Jan van Scorelstraat in Utrecht: twee personen bekneld onder vrachtwagenwiel

Op de Jan van Scorelstraat in de Schildersbuurt in Utrecht zijn twee gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat twee personen bekneld zijn geraakt onder een wiel van de vrachtwagen.



Het ongeluk op de kruising van de Jan van Scorelstraat en de Prins Hendriklaan gebeurde kort voor 12.00 uur. De politie meldt dat hulpdiensten ter plaatse zijn om eerste hulp te verlenen. De VRU meldde om 12.40 uur dat beide slachtoffers bevrijd zijn en naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Er werden twee traumahelikopters opgeroepen, waarvan er één is geland in het Wilhelminapark. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk, de politie doet daar onderzoek naar.