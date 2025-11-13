Ernstige overlast in Utrechtse parkeergarages: ‘Situatie beter beheersbaar, maar niet opgelost’

In meerdere parkeergarages in Utrecht is sprake van toenemende overlast door dak- en thuislozen, hangjongeren en drugsgebruikers. De ernst van de problemen verschilt per locatie en seizoen, maar vooral bij parkeergarage Kop van Lombok escaleerde de situatie de afgelopen maanden. Ook bij de garages Springweg, Paardenveld en P+R Westraven wordt er overlast gemeld, waaronder diefstallen uit auto’s en drugsgebruik.
De parkeergarage Kop van Lombok werd tot voor kort twee keer per week schoongemaakt en dagelijks gecontroleerd. Vanaf half augustus 2025 besloot de beheerder echter de schoonmaak tijdelijk te stoppen, omdat het welzijn van medewerkers niet langer kon worden gegarandeerd door de overlast(gevers). De garage bleef daarop acht weken lang onverzorgd.
Politieke vragen en zorgen om veiligheid
In augustus stelden raadsleden van Volt, VVD en CDA al vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de overlast bij parkeergarage Springweg. In oktober volgden nieuwe vragen, ditmaal ook van de fracties UtrechtNu!, D66, Denk, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, naar aanleiding van gevonden uitwerpselen en drugsafval bij Kop van Lombok.
“Gedurende het hele jaar 2025 is er regelmatig sprake geweest van overlast in de parkeergarage (Kop van Lombok, red.)”, erkent het college. “In de zomer nam de overlast snel toe richting een ernstige vorm.” Sinds 16 oktober is er daarom een nachtbewaker aanwezig tussen 23.00 en 6.00 uur. Dit jaar werden er in totaal 139 meldingen bij de politie gedaan over incidenten in de parkeergarage, variërend van vervuiling tot diefstal en drugsgebruik.
Maatregelen en verbeterplan
Om de situatie te verbeteren zijn extra beveiligingsrondes ingevoerd, toegangen aangepast en intensieve schoonmaakacties gestart. Volgens het college is de situatie inmiddels ‘beter beheersbaar, maar niet opgelost’.
Daarnaast is de gemeente gestart met het project ‘Verbeteren sociale veiligheid parkeergarages’, dat zich richt op technische aanpassingen, beter toezicht en helderder beleid en communicatie.
Kritiek van parkeerders
Abonnementhouders van Kop van Lombok mogen tijdelijk gebruikmaken van parkeergarage Croeselaan. Tijdens een parkeerdersbijeenkomst op dinsdag 4 november gaven bezoekers aan zich onveilig te voelen en ontevreden te zijn over het trage optreden van de gemeente.
“Wij trekken ons die kritiek aan”, zegt het college. “We werken eraan om sneller en duidelijker te communiceren om het vertrouwen in de gemeente te herstellen.”
Kosten en toekomst
De tijdelijke maatregelen bij Kop van Lombok kosten naar schatting 100.000 euro. Voor de garages Springweg, Paardenveld en P+R Westraven worden vergelijkbare bedragen verwacht. Deze uitgaven worden voorlopig gedekt uit de reserve ‘Parkeren’, maar structurele financiering vanaf 2026 is volgens het college niet haalbaar vanuit de parkeerexploitatie, die een overzicht geeft van de verwachte kosten voor de parkeervoorzieningen.
“De combinatie van nachtbewaking, reguliere beveiliging en extra schoonmaakronden zorgt op dit moment voor een beheersbare en veilige situatie”, aldus het college. Er wordt structureel extra beveiliging ingehuurd om terugval te voorkomen, maar het college is nog onzeker of de genomen maatregelen tot structurele verbetering van de sociale veiligheid in de garage zullen leiden.
