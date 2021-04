Europalaan krijgt nieuwe inrichting, project moet klaar zijn voor eerste woningen Merwede

Het nieuwe ontwerp van de Europalaan in Utrecht is gepresenteerd. Het gedeelte tussen het Anne Frankplein en het Europaplein krijgt een vrije busbaan en aan weerszijden fietspaden en een rijbaan voor auto’s. De nieuwe inrichting is volgens de gemeente nodig voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

De Europalaan Noord, zoals het stuk wordt genoemd, krijgt een zogenoemde busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen twee haltes op het stuk. Ook wordt er rekening gehouden met de komst van een tramlijn. In de toekomst zou hier misschien de Merwedelijn kunnen gaan rijden, al is daar nog geen financiering voor.

Nieuwe woonwijk

De nieuwe inrichting van de weg is nodig vanwege de grootse plannen van de nieuwe woonwijk Merwede. Ruim 12.000 mensen gaan wonen in de wijk die nog gebouwd moet worden, en die moeten ook allemaal de bus kunnen pakken. Dat is extra belangrijk omdat het gebied zelf autovrij gaat worden. De verwachting is dan ook dat het aantal reizigers van de huidige 11.000 gaat toenemen naar 15.000 per dag.

Het oversteken tussen Merwede en Park Transwijk moet door de nieuwe inrichting ook makkelijker worden. Daarom komen er drie oversteekplaatsen. De laan wordt groen en krijgt onder meer wadi’s om overtollig regenwater op te vangen.

Het plan dat er nu ligt is nog een schets. Op 18 mei wordt er nog een informatieavond georganiseerd en bewoners kunnen nog tot en met 30 mei reageren op de plannen.