Europese Verkiezing: bekijk hier hoeveel stemmen elke kandidaat kreeg in Utrecht

GroenLinks/PvdA is bij de Europese Parlementsverkiezing van vorige week in alle wijken van Utrecht de grootste partij geworden. Maandag werd al de voorlopige uitslag voor heel Utrecht bekend, nu is op wijkniveau duidelijk hoe er gestemd is. Ook het aantal stemmen per kandidaat is bekend.

GroenLinks/PvdA kreeg in Utrecht 38,1 procent van de stemmen en is daarmee de grootste partij onder Utrechters. Ook op wijkniveau deed de partij het goed: GroenLinks/PvdA werd in alle wijken de grootste partij.

In de meeste wijken is D66 de tweede partij geworden. In Overvecht werd de PVV de tweede partij, in de Binnenstad Volt en in Vleuten-De Meern de VVD. Bij de Tweede Kamerverkiezing in november was de VVD in Vleuten-De Meern nog de grootste.

Kandidaten

Ook op kandidaatniveau zijn de stemmen geteld. GroenLinks/PvdA-lijsttrekker Bas Eickhout kreeg de meeste stemmen, namelijk 24.580, gevolgd door D66-lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy, die kon rekenen op 8.573 Utrechtse stemmen. Marit Maij van GroenLinks/PvdA volgt na Gerbrandy met 8.387 stemmen. In de tabel hieronder is te zien hoeveel stemmen de kandidaten kregen van Utrechtse kiezers. Door op de dikgedrukte kopjes te klikken, kan de lijst op verschillende manieren gesorteerd worden.

Opkomst

Tot slot is ook het opkomstpercentage per wijk bekendgemaakt. Nog niet eerder gingen bij de verkiezing voor het Europees Parlement zo veel stemgerechtigde Utrechters naar de stembus: 56,3 procent bracht een stem uit. Dat is hoger dan het landelijke opkomstpercentage van 46,8 procent.

In Overvecht gingen relatief gezien de minste mensen naar de stembus: 31 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. De opkomst was het hoogst in de wijk Noordoost, waar 72 procent van de kiesgerechtigden de gang naar de stembus maakte. In de grafiek hieronder is het opkomstpercentage per wijk te zien.