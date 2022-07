Experimenteel stadsplein Beton-T in Utrecht gaat dit weekend voor het eerst open

Het experimentele stadsplein Beton-T gelegen in de Merwedekanaalzone wordt op vrijdag 8 juli geopend. Tot 2025 heeft de organisatie ‘carte blanche’ om te experimenten en cultuur, en wil daarmee iedereen de kans geven een eigen evenement te organiseren.

Het terrein is betonnen plaat van 3600 vierkante meter, die is achtergebleven na de sloop van een pand. Het ligt aan de Koningin Wilhelminalaan tussen nummer 2 en 6, naast Vechtclub XL.

Dit jaar staan al meer dan twintig evenementen op de planning, georganiseerd door onder andere Boulderhal Sterk, Ekko, De Kromme Haring, Skatepark Utrecht en Tivolivredenburg. Daarnaast wordt het terrein zes keer per jaar een weekend beschikbaar voor ideeën die door zogenaamde ‘stadscuratoren’ gepitcht kunnen worden. Mensen met een idee kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van Beton-T.

Openingsfeest

Vrijdag 8 juli is er vanaf 16.00 tot 23.00 uur een feest om het terrein officieel te openen. Er zijn onder andere optredens van DJ’s, theaterstukken en exposities te bewonderen. Ook krijgen de bezoekers een inkijkje in de manieren waarop Beton-T gebruikt kan worden voor eigen initiatieven. Entree is gratis.