Expertisecentrum Post-Covid opent bij UMC Utrecht

Het UMC opent de deuren van haar nieuwe Post-Covid expertisecentrum op 1 september. Het betekent dat er meer behandelplekken voor post-covid patiënten komen. Het geeft ook de mogelijkheid om meer expertise te ontwikkelen over de langdurige klachten na een covid besmetting. Voor kinderen is sinds februari een vergelijkbaar centrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

“Omdat post-covid pas sinds de coronapandemie voorkomt, weten we er minder over dan van de meeste andere ziektes”, vertelt Anne Leenen, woordvoerder van het UMC. In Nederland zijn al vijf academische ziekenhuizen die een expertisecentrum voor post-covid hebben. “Door nu ook een expertisecentrum te openen, kunnen we samen met de andere UMC’s meedoen aan de expertiseontwikkeling en zorgevaluatie.”

Post-covid is de verzamelnaam voor klachten die langer dan drie maanden na een covid-19 besmetting aanhouden. Volgens de patiëntenorganisatie Postcovidnl hebben in Nederland tussen de driehonderd- en vijfhonderd duizend volwassenen er mee te maken. Een kwart daarvan zegt door de klachten ernstig beperkt te worden in het dagelijks leven. Dit zijn onder andere vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en kortademigheid.

“Er is niet genoeg plek, en dus kan niet iedereen direct behandeld worden”, aldus Leenen. Dat er nu in Utrecht plekken bij komen, betekent niet dat Utrechters voorrang krijgen. De plekken worden na aanmelding bij de huisarts verdeeld per regio, en toegewezen via loting.