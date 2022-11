Explosie bij een bedrijfspand op Lage Weide in Utrecht; politie zoekt getuigen

Buiten bij een bedrijfspand aan de Positronweg in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. De politie heeft het incident onderzocht en is op zoek naar getuigen.

De explosie vond rond 02.50 plaats bij een bedrijfspand op Lage Weide. Vlak daarna kreeg de politie meerdere meldingen over het voorval. Agenten die een kijkje gingen nemen zagen dat er nog een klein vuurtje woedde bij de ingang van het pand.

De oorzaak van het vuur was vermoedelijk de ontploffing. Het is niet duidelijk of de daders de deur wilden opblazen om vervolgens het pand binnen te gaan of dat er een andere reden was voor de explosie.

De politie is momenteel op zoek naar getuigen en ook naar mensen die camerabeelden hebben van de omgeving.

